Soldino: Mulino Bianco sforna la vecchia merendina del passato, è rimasta la stessa?

Ricordate il vecchio amato Soldino? No? Beh, nemmeno noi. O meglio, sta scomparendo dai nostri ricordi visto il tempo passato dall’ultima edizione. Prepariamoci però, perché il Mulino Bianco ha deciso di rinfrescarci le idee lanciando la nuova edizione limitata della merendina più amata di tutti i tempi. La domanda sorge spontanea: avrà ancora lo stesso sapore? Non lo sappiamo. Potrete però vederlo andando in fondo all’articolo (dove troverete ingredienti e valori nutrizionali).

Soldino: cosa è cambiato nella ricetta attuale?

Di certo è rimasta la stessa merenda al pan di spagna ripieno di crema al cacao, ricoperto di cioccolato e decorato con un soldino inciso a forma di fiore. Ci duole dirvi che non si troverà negli scaffali, bensì si dovrà preordinare online alla modica cifra di 30 euro (di cui 6 di spedizione). Sì, sappiamo cosa state pensando: “ma scherziamo? Costa troppo!”, noi però vi rispondiamo dicendovi che le 8 merendine ordinate vi verranno consegnate in una scatola di latta da collezione personalizzabile con nome, foto e dedica.

Soldino: ingredienti e valori nutrizionali

Questi gli ingredienti del Soldino:

zucchero

farina di frumento

grasso di cocco

acqua

uova fresche 10%

cioccolato fondente 7,7% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia)

cacao magro 7,2%

sciroppo di glucosio-fruttosio

burro di cacao

latte scremato fresco pastorizzato

sciroppo di glucosio

latte scremato in polvere

olio di girasole

aromi

lattosio

fibra vegetale (inulina)

emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di soia)

agenti lievitanti (carbonato d’ammonio, difosfato disodico, carbonato acido di sodio)

sale

Come allergeni presenti abbiamo:

soia

latte

lattosio

frumento

uova

Questi sono, invece, i valori nutrizionali: