TIM: da domani nei negozi e online i nuovi iPhone 13 e il nuovo iPad

Con un design rinnovato sia all’esterno che all’interno, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max introducono il più avanzato sistema di fotocamera professionale mai visto su iPhone, il display Super Retina XDR con ProMotion, una migliore durata della batteria, il chip A15 Bionic progettato da Apple con una GPU a 5 core e un’esperienza 5G avanzata. iPhone 13 e iPhone 13 mini presentano il più avanzato sistema a doppia fotocamera mai visto su iPhone e l’incredibile chip A15 Bionic in un design elegante e resistente.

L’iPad è equipaggiato con il chip Apple A13 Bionic, è dotato di tecnologia Center Stage e True Tone e viene presentato con spazio di archiviazione a partire da 64GB.

I modelli di iPhone 13 e di iPad sono acquistabili anche a rate a partire da 28€/mese, con addebito sulla bolletta della linea fissa o con finanziamento TIMFin. Inoltre, con TIM la navigazione si trasforma gratuitamente in 5G: per tre mesi i clienti TIM avranno abilitata la propria offerta per navigare sulla rete mobile di nuova generazione.

Dotata di un’esperienza 5G avanzata, la gamma 13 di iPhone offre la connettività 5G con un maggior numero di bande per una ricezione migliore (1). Disponibili in quattro splendidi colori – grafite, oro, argento, e il nuovissimo blu sierra – iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, introducono il nuovissimo display Super Retina XDR con ProMotion e refresh rate adattivo fino a 120Hz così l’esperienza touch è ancora più veloce e reattiva. Grandi miglioramenti anche per quanto riguarda la durata della batteria (l’autonomia di iPhone 13 Pro Max è la migliore mai vista su un iPhone) che raggiunge fino a due ore e mezza in più in un giorno rispetto a iPhone 12 Pro Max; il tutto protetto dal rivestimento anteriore in Ceramic Shield, un materiale più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone.

Un altro sorprendente salto di qualità riguarda il sistema di fotocamere, il più avanzato mai realizzato per iPhone: con le nuove fotocamere con Ultra-grandangolo, Grandangolo e Teleobiettivo, iPhone 13 può realizzare foto e video mozzafiato, grazie al chip A15 Bionic progettato da Apple. Queste tecnologie consentono di raggiungere nuove impressionanti capacità fotografiche come la fotografia macro sulla nuova fotocamera con Ultra-grandangolo e prestazioni fino a 2,2 volte migliori in condizioni di scarsa luminosità sulla nuova fotocamera con Grandangolo; nuove funzionalità di fotografia computazionale come

i Preset per personalizzare l’aspetto delle immagini nell’app Fotocamera, e la modalità Notte su tutte le fotocamere. Il video fa un enorme passo in avanti offrendo la modalità Cinema con un bellissimo effetto di profondità, video con funzionalità macro, Time-lapse e Slow-motion, e prestazioni ulteriormente migliorate in condizioni di scarsa luminosità. Entrambi i modelli offrono un flusso di lavoro end-to-end in Dolby Vision e, per la prima volta, ProRes, disponibili solo su iPhone.

La nuova generazione di iPhone 13 e iPhone 13 mini vanta un bellissimo design con eleganti bordi piatti in cinque splendidi nuovi colori – rosa, blu, mezzanotte, galassia, e (PRODUCT)RED (2). Entrambi i modelli presentano importanti innovazioni tra cui il più avanzato sistema a doppia fotocamera mai esistito su iPhone: una nuova fotocamera con Grandangolo con pixel più grandi e stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (OIS) offre miglioramenti per foto e video in condizioni di scarsa luminosità, un nuovo modo di personalizzare la fotocamera con i Preset, e la modalità Cinema, che porta una nuova dimensione alla narrazione video. Dotati del chip A15 Bionic, progettato da Apple, iPhone 13 e iPhone 13 mini vantano anche prestazioni super-veloci ed efficienza energetica, una maggiore durata della batteria, un display Super Retina XDR più luminoso che dà vita ai contenuti, una durata della vita aumentata grazie al vetro frontale in Ceramic Shield, il doppio dello spazio di archiviazione fin dal modello entry-level (128GB), un rating di grado IP68 che lo rende leader del settore per la resistenza all’acqua e un’esperienza 5G avanzata.

L’iPad è dotato del potente chip A13 Bionic progettato da Apple, che offre un aumento delle prestazioni del 20% rispetto alla generazione precedente, pur garantendo la durata della batteria per tutto il giorno (3) e un valore incredibile. Per la prima volta, True Tone arriva sul bellissimo display Retina da 10,2 pollici di iPad, in grado di regolare il colore di ciò che appare sullo schermo in base alla temperatura del colore della stanza. iPad dispone anche di una nuova fotocamera frontale da 12MP con Ultra-grandangolo con Center Stage, supporto per Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard, l’intuitivo iPadOS 15, e parte con 64GB di spazio di archiviazione, il doppio rispetto alla generazione precedente.

Prova il tuo nuovo iPhone 13 sulla rete 5G di TIM

I clienti potranno provare iPhone 13 con la rete mobile 5G di TIM, riconosciuta come la più veloce in download d’Europa da Opensignal, lo standard globale indipendente per la misurazione della user experience delle reti mobili. I clienti di TIM, infatti, hanno raggiunto una velocità di download media di 296,5 Mbps. TIM, inoltre, è entrata nella top 30 mondiale per aver consentito un miglioramento nel passaggio dalla rete 4G a quella 5G in termini di velocità di download e upload, nella diffusione di video e nella gaming experience.

Già lo scorso luglio, Ookla®, società leader a livello mondiale nella misurazione e analisi delle reti fisse e mobili, ha valutato la rete TIM 5G come la più veloce in Italia per il periodo aprile – giugno 2021.

Ad oggi il 5G di TIM ha raggiunto a Milano oltre il 90% di copertura. Il servizio, disponibile per cittadini e imprese, è attivo in numerose città con una velocità fino a 2 Gigabit al secondo.

Tra le città principali si segnalano Roma, Torino, Firenze, Napoli, Benevento, Ferrara, Bologna, Genova, Verona, Sanremo, Ivrea, Brescia e Monza con il primo autodromo d’Europa connesso in 5G. A queste si aggiungono diverse località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino e molti altri comuni a più bassa densità.