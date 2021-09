Xiaomi: la multinazionale cinese ha abbassato i prezzi dei suoi smartphone, ma di quanto?

È tempo di saldi! Il 13 Settembre Xiaomi ha lanciato i saldi autunnali, e dopo una settimana è già pronto per il secondo turno di sconti. Tra le offerte ci sono anche smartphone Android che non vi aspettereste. Pronti a scoprirli tutti?

Xiaomi: saldi autunnali, Autumn Sale Round 2 (20-26 settembre)

Xiaomi ha messo in promozione anche Mi Store, ma solo fino alle 23:59 del 26 settembre 2021. Se siete interessati a qualche prodotto in promozione e avete bisogno di acquistarlo, vi consigliamo di farlo subito perché le scorte potrebbero terminare in un batter d’occhio.