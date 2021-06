Xiaomi è uno dei brand tecnologici che sta registrando un periodo di crescita molto interessante. Proprio in queste ore, il produttore ha confermato che ha raggiunto i 1000 Mi Store aperti in tutto il mondo.

Si tratta di un traguardo incredibile anche considerando la situazione globale. La pandemia non ha bloccato l’espansione di Xiaomi che proprio nei giorni scorsi ha festeggiato i 100 Mi Store aperti in Europa. Tra questi spiccano anche quelli aperti in Italia, tra cui uno inaugurato proprio il 28 maggio a Roma.

Per celebrare l’evento, Xiaomi avvierà una serie di sconti e promozioni disponibili sia online che offline. Le offerte saranno rivolte ai Mi Fan, come forma di ringraziamento per la lealtà, la passione e il supporto che dimostrano al loro brand preferito.

Xiaomi ha inaugurato il Mi Store numero 1000 nel Mondo

Se si considera che il primo punto vendita Xiaomi è stato aperto nel 2016 a Singapore, sorprende scoprire a che punto è oggi il brand. L’Europa Occidentale e Centrale resta fondamentale nei piani futuri del produttore e ci aspettiamo che presto verranno inaugurati nuovi Mi Store.

Come conferma il blog ufficiale del produttore, dal conteggio dei 1000 Mi Store aperti da Xiaomi nel mondo sono esclusi i punti vendita attivi in Cina e in India. Se si contassero anche quelli, il totale supererebbe agilmente i 9000 negozi esclusivamente dedicati al brand.

Infatti, nei primi mesi dell’anno, Xiaomi ha inaugurato in Cina il punto vendita numero 5000. Per quanto riguarda l’India invece, il brand può contare su circa 3000 punti vendita. Si tratta di numeri incredibili, ma il produttore punta ad aumentare maggiormente la presenza sul territorio per essere vicina ai propri clienti.