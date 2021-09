Reduce da numerosi brevetti e dalla commercializzazione di un impressionante numero annuo di smartphone prodotti la sudcoreana Samsung è in assoluto al primo posto in termini di innovazione e presenza di mercato. Gli utenti si dicono soddisfatti dei loro prodotti ed alcuni potrebbero addirittura arricchirsi semplicemente possedendo un modello di smartphone speciale. Vale una fortuna. Ecco di chi si tratta.

Smartphone Samsung come oro: ecco il modello che vale un sacco di soldi

Vale un sacco di soldi lo sfortunato Samsung Galaxy Note 7 ad oggi bandito dal mercato a seguito delle incresciose vicende legate all’esplosione incontrollata delle batterie. Gli smartphone di questa categoria sono stati ufficialmente banditi alle vendite ed all’utilizzo con il pronto Stop al rilascio degli update base e di sicurezza. Chi lo ha comprato si è ritrovato con un costoso fermacarte.

Ciò che colpisce è il valore che questo smartphone può assumere al di là del suo listino commerciale di per sé piuttosto alto nelle fasi iniziali di vendita. Pare che la stima del suo valore reale si possa assestare sui 2.000 – 3.500 euro a seconda del grado di usura fisica dello stesso. Un vero e proprio gioiello che qualcuno custodisce con passività in un cassetto.

Ad oggi, quindi, questo device risulta essere uno die più ricercati dai collezionisti che nei mercatini online e nei forum si danno battaglia per accaparrarselo. Possiedi un Galaxy Note 7 di Samsung? Questa è forse l’occasione migliore che hai per monetizzare il tuo sfortunato acquisto, visto che non hai modo di utilizzarlo se non come vecchio cimelio da esposizione. Spazio ai vostri commenti al riguardo.