Bennet fa sognare tutti gli utenti sempre alla ricerca della migliore occasione per risparmiare, arrivano difatti innumerevoli sconti speciali applicati sui prodotti più in voga dell’ultimo periodo.

Fino al 29 settembre, solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, non online sul sito ufficiale, risultano disponibili svariati prodotti in promozione. Le scorte, stando a quanto annunciato, non dovrebbero rappresentare un problema, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza effettiva.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, al suo interno potrete trovare i codici sconto Amazon più in voga del periodo.

Bennet: quali sono le occasioni da non perdere

Le occasioni messe sul piatto da Bennet sono incredibilmente varie ed interessanti, a partire dalla possibilità di acquistare l’Apple iPhone 11, un prodotto dall’ottima qualità generale, in vendita al prezzo attuale di soli 599 euro (per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna).

Consapevoli che non tutti gli utenti vorrebbero un dispositivo iOS, ecco arrivare anche importanti riduzioni su Android, in particolar modo su un trittico di modelli di fascia bassa di casa Samsung. La spesa non supererà mai i 240 euro, e sarà possibile acquistare Galaxy A22, Galaxy A12 o anche Galaxy A02s.

Una menzione speciale per quanto riguarda il galaxy A12, infatti incluso nel prezzo di 169 euro sarà possibile trovare anche la smartband Huawei Band 4E.

I dettagli e tutte le precisazioni del caso, relative ovviamente al volantino Bennet, sono disponibili direttamente nelle pagine che abbiamo deciso di inserire nel nostro articolo come galleria fotografica (ricordatevi di aprirle per visualizzarle in alta definizione).