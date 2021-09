Prezzi corti? No, cortissimi! Da Esselunga c’è un’offerta imperdibile disponibile ancora per pochi giorni. Si tratta del Samsung A22 5G. Un modello davvero vincente ed economico prodotto dalla multinazionale sudcoreana che la nota catena di supermercati ha voluto inserire nel suo volantino “Offerta Tech“. Scopriamo insieme il prezzo vantaggioso e alcune delle principali caratteristiche di questo Samsung. Attenzione però perché il tempo stringe e anche la disponibilità dei pezzi può azzerarsi da un momento all’altro!

Samsung A22 5G: in offerta da Esselunga fino al 29 settembre

Esselunga ha inserito tra le offerte tech del mese il fantastico Samsung A22 5G. Si tratta di uno dei modelli più apprezzati dagli utenti non solo per il prezzo, decisamente vantaggioso già senza promozioni, ma anche per le sue caratteristiche tecniche.

Si tratta di un Samsung con tripla fotocamera 48+5+2 Mpixel, ottimo per scattare foto incredibili. Il suo display da 6,6″ è in Full HD+ e ha un refresh rate di 90 Hz. Il processore è un Octa-core 2/2,2 GHz con Memoria RAM 4 GB. Anche la batteria non è davvero niente male. Si tratta di una 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W.

Passiamo ora alla cosa più interessante, il prezzo. Esselunga dal 16 al 29 settembre, salvo esaurimento scorte, ha messo in offerta il Samsung A22 5G a soli 189 euro. Acquistabile presso il reparto dedicato negli Store fisici di Esselunga consultabili sul suo sito ufficiale per sapere dove trovare l’Offerta Tech.

Non è la prima volta che Esselunga si propone con smartphone a prezzi davvero incredibili. Questa volta però ha fatto davvero centro e anche se il 29 settembre non è così vicino, la probabilità che le scorte si esauriscano risulta molto reale. Quindi meglio sbrigarsi se volete accaparrarvi il Samsung A22 5G.

Ovviamente questa non è l’unica offerta. Infatti è ancora attivo il volantino “Switch Off” legato all’arrivo del nuovo digitale terrestre. Le offerte in esso contenute, dei migliori televisori compatibili al DVB-T2 sul mercato, saranno disponibili fino al 31 ottobre 2021. Per la consegna al piano e il ritiro dell’usato ci pensa Esselunga. Inoltre vi ricordiamo che tutti possono accedere al Bonus TV senza limiti di ISEE.