GoPro ha finalmente presentato la sua nuova fotocamera di punta, la HERO10 Black, che è dotata del nuovo processore GP2, progettato per garantire prestazioni migliorate sotto diversi aspetti. Il processore GP2 offre una qualità dell’immagine e un frame rate video ultra rapido, che permettono a HERO10 Black di acquisire video in 5,3K a 60 fotogrammi al secondo, video in 4K a 120 fotogrammi al secondo e video in 2,7K alla frequenza di 240 fotogrammi al secondo. Consente inoltre la stabilizzazione video HyperSmooth 4.0, che fissa un nuovo standard nel settore e le permette di realizzare riprese più fluide.

La risoluzione fotografica è di 23 megapixel con prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e un’interfaccia utente molto più reattiva. HERO10 Black è anche connessa al cloud: quando è collegata all’alimentazione per la ricarica, la fotocamera trasferisce automaticamente gli ultimi contenuti sul cloud collegato al tuo account GoPro. Questa funzionalità, insieme al backup illimitato sul cloud dei contenuti GoPro nella qualità originale, è disponibile per gli iscritti a GoPro al prezzo di 5,49€ al mese o 49,99€ all’anno.

Qualità dell’immagine e stabilizzazione video rivoluzionarie

Il nuovo processore GP2 offre inoltre algoritmi video ottimizzati con mappatura locale dei toni (LTM) e riduzione del rumore 3D (3DNR), che assicurano immagini più dettagliate, texture più realistiche e un contrasto migliore, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

HERO10 Black consente anche di estrarre fotogrammi da 19,6 megapixel dai video in 5K e da 15,8 megapixel da video in 5,3K, l’ideale per catturare immagini mozzafiato di sport e attività adrenaliniche.

Con HyperSmooth 4.0 è stata ulteriormente migliorata la stabilizzazione anche con le riprese più tremolanti. Il limite di inclinazione per la funzione integrata nella fotocamera di allineamento con l’orizzonte è stato aumentato da 27° a 45° nelle impostazioni ad alte prestazioni, rendendo fluide, stabili e professionali anche le riprese video più movimentate.

Inoltre, GoPro si impegna a offrire imballaggi senza plastica e rispettosi dell’ambiente per tutti i suoi prodotti, con una confezione di di vendita che non è nemmeno un imballaggio vero e proprio, ma una custodia da viaggio resistente e di alta qualità.

Funzionalità di HERO10 Black:

• Nuovo processore GP2

• Video: 5,3K60, 4K120, 2,7K240

• Estrazione di fotogrammi fino a 19,6 megapixel

• Foto a 23 megapixel

• Prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione

• Mappatura locale dei toni (LTM) e riduzione del rumore 3D (3DNR)

• Stabilizzazione video HyperSmooth 4.0 di ultima generazione

• Limite di inclinazione dell’allineamento con l’orizzonte aumentato a 45 gradi nei video in 4K60, 2,7K 120 e 1080p 120

• Display frontale a colori

• Touch screen posteriore più veloce e reattivo con zoom tattile

• Trasferimento dei contenuti più veloce

• Tre modi di trasferire i contenuti: caricamento su cloud, trasferimento wireless e nuovo trasferimento via cavo sul telefono

• Nuova lente protettiva con design idrorepellente

• Batteria da 1720 mAh ricaricabile e rimovibile

• TimeWarp 3.0 con Velocità reale e Velocità dimezzata

• Live streaming a 1080p con stabilizzazione video HyperSmooth 4.0

• Modalità webcam a 1080p

• Strumenti avanzati: HindSight, LiveBurst, Acquisizione programmata e Durata acquisizione

• SuperFoto + HDR

• Video notturno temporizzato

• Foto in formato RAW

• Obiettivi digitali che offrono una prospettiva Ultra-grandangolare (SuperView), Ampia, Lineare e Stretta

• Controllo vocale con 13 comandi in 11 lingue e 6 accenti

• Tre microfoni con riduzione del rumore del vento avanzata

• Audio stereo + RAW

• Preimpostazioni + scorciatoie a schermo personalizzate

• Guide di montaggio pieghevoli integrate per fissare la fotocamera ai supporti GoPro

• Robusta e impermeabile fino a 10 m

• Compatibile con la funzione di ricarica rapida

• Compatibile con l’Unità multimediale opzionale, il Mod per lo schermo, il Mod per luci e il Mod per obiettivo Max

Prezzo e disponibilità

HERO10 Black è in vendita a livello internazionale su GoPro.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo ad un prezzo di 429,98 € con incluso un anno di abbonamento a GoPro o di 529,99 € senza iscrizione. GoPro MAX, la fotocamera a 360 gradi con doppio obiettivo è in vendita al prezzo di 429,98 € con incluso un anno di iscrizione a GoPro o di 529,99 € senza iscrizione.