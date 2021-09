Questa stagione appena iniziata si preannuncia come la più anomala di sempre in casa Sky. La tv satellitare deve rinunciare alla copertura integrale della Serie A, dato che i diritti tv per il massimo campionato sono in esclusiva su DAZN. Proprio la piattaforma streaming trasmetterà tutte le partite della Serie A per i prossimi tre anni.

Sky, il Calcio gratuito sino a Ottobre e altre sorprese in arrivo

I tecnici di Sky ed il gruppo commerciale della tv satellitare sono ancora intimoriti per una possibile fuga di clienti. Per evitare questo scenario, la piattaforma propone ora costi molto più competitivi, specialmente per il pacchetto Calcio. I clienti, sia i vecchi abbonati che i nuovi, potranno beneficiare di questo ticket completamente a costo zero sino alla fine di Settembre. Successivamente, dal mese di Ottobre è previsto un semplice canone di abbonamento dal valore di 5 euro al mese.

Senza la copertura della Serie A, Sky punterà poi in futuro ancor di più sui contenuti legati all’intrattenimento. La piattaforma satellitare, ad esempio, garantisce già da ora a tutti i suoi clienti nuovi canali per serie tv, documentari e genere crime. A breve, inoltre Sky offrirà la piattaforma Peacock completamente a costo zero. Il servizio streaming della tv americana NBC farà così il suo esordio in Italia.

Per i diritti legati al calcio, invece, l’investimento di Sky sarà tutto sulle prossime edizioni della Champions League. La tv satellitare si è assicurata la copertura della massima competizione europea per il prossimo triennio, dal settembre 2021 sino alla primavera 2024.