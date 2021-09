Nel 2018 l’azienda di Mountain View ha aggiunto una funzione in Gmail che ricorda all’utente di dare seguito alle e-mail che il servizio di Google ritiene importanti.

Oggi il team di XDA ha individuato delle prove che Google sta pianificando di aggiungere una funzione simile nell’app Google Messaggi per Android. Scopriamo insieme i dettagli.

Google Messaggi potrebbe introdurre una funzionalità interessante

XDA ha esaminato l’APK della versione beta 9.5 dell’app Google Messaggi recentemente implementata su Google Play Store e ha individuato stringhe e frammenti di codice che descrivono la nuova funzione che Google prevede di aggiungere alla sua app di messaggistica.

Dopo aver abilitato le due opzioni “Nudges”, l’app visualizzerà automaticamente i messaggi ai quali l’utente potrebbe aver dimenticato di rispondere nella parte superiore della sua casella di posta, inoltre l’app suggerirà allo stesso modo i messaggi a cui potrebbe dover dare seguito.

L’app Google Messaggi consente già di impostare manualmente un promemoria per rispondere a un testo che si ritiene importante, tuttavia sarebbe comodo poter contare anche un sistema automatizzato. Al momento questa nuova funzionalità di Google Messaggi non è ancora stata rilasciata, ma se Google non deciderà di abbandonarla, molto probabilmente arriverà prima sul canale beta.