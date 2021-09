I Magnifici Tech fanno letteralmente capolino nel mondo di Euronics, integrando nuove offerte e prezzi sempre più bassi, in un volantino che vuole assolutamente dire la sua nel mondo della rivendita di elettronica nel nostro paese. Finalmente gli sconti sono alla portata di ogni consumatore.

Il risparmio è notevole su ogni singolo acquisto effettuato da Euronics, grazie alla campagna promozionale i clienti possono accedervi in ogni negozio in Italia, senza doversi minimamente preoccupare di eventuali vincoli regionali o di appartenenza. I singoli prodotti sono comunque commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, la quale potrà essere esercitata presso le medesime location in cui è stato effettuato l’acquisto.

Euronics: sconti a più non posso per tutti

Il volantino Euronics punta tutto sul meccanismo intitolato “I Magnifici Tech“, il quale propone al pubblico la possibilità di godere di un risparmio quasi senza precedenti su specifici e selezionati modelli di tecnologia. Coloro che spenderanno almeno 599 euro sull’acquisto di un singolo prodotto, potranno poi decidere di aggiungere altri 199 o 299 euro, accedendo a differenti modelli.

Nel primo caso l’acquisto ricadrà direttamente su Rowenta X-Force Flex, Nintendo Switch, HP chromebook, macchina per il caffè di DeLonghi, o lavatrice LG; volendo invece spendere ancora di più, ecco arrivare prodotti più performanti, i quali sono condizionatore Samsung, smart TV LG o anche una asciugatrice Electrolux.

Tutti gli acquisti possono essere completati nei negozi in Italia, maggiori informazioni sono reperibili direttamente nelle pagine sottostanti.