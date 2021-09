Il ministro Speranza lo annuncia ufficialmente. Ci sarà una terza dose del vaccino anti Covid-19. Si partirà con gli over 80 ed il personale sanitario, per poi continuare con i primi ad essersi vaccinati. “Bisogna proteggere le categorie a rischio” dice Speranza.

Covid-19: in arrivo la terza dose

“Aifa oggi ha chiuso il suo lavoro sulla terza dose e in questi minuti è in corso il Cda di Aifa e Aifa ha dato il via libera alla terza dose con un percorso: partiremo dai più fragili che dopo due dosi non hanno protezione necessaria. Ci sarà poi una circolare del ministero in merito”. Queste le parole di Roberto Speranza al festival della salute.

Il ministro ha poi continuato:

“Dopo la prima fascia partiremo dai primi che sono stati vaccinati: mettere in sicurezza le Rsa è una priorità e poi dobbiamo salvaguardare gli over-80 ed il personale sanitario. Riconfermo che sulla disponibilità di dosi non abbiamo difficoltà. Possiamo garantire la terza dose”

Lo stesso Speranza ribadito:

L’Aifa ha poi illustrato così le proprie indicazioni:

“La Commissione Tecnico Scientifica di Aifa (Cts) ritiene appropriato, in attesa dell’autorizzazione di EMA, rendere disponibili i vaccini Comirnaty e Spikevax come dose addizionale di vaccino Covid-19, dopo almeno 28 giorni dall’ultima somministrazione, a completamento del ciclo vaccinale nei soggetti adulti e adolescenti di eta’ superiore a 12 anni (vaccino Comirnaty) o >18 anni (vaccino Spikevax) in condizione di immunosoppressione clinicamente rilevante”