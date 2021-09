Minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e 100 GB di traffico dati per la navigazione; in più Giga illimitati per tutte le App social, chat, video, musica e mappe. Questi i contenuti della straordinaria offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay!

Passa a WindTre con l’offerta Young + 5G con Easy Pay: costo e attivazione!

L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay richiede un costo di rinnovo di 14,99 euro al mese da affrontare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Il gestore ne rivolge l’attivazione esclusivamente ai clienti aventi età massima 30 anni, i quali potranno accedere al sito ufficiale del gestore o recarsi in uno dei punti vendita e procedere con l’acquisto della nuova SIM, che richiede una spesa di soli 10,00 euro.

La promozione include nel prezzo tutti i sevizi extra e permette di ottenere gratuitamente l’app ufficiale WindTre, grazie alla quale tutti i clienti hanno l’opportunità di gestire la loro linea, monitorare i consumi effettuati, personalizzare la tariffa e conoscere i consumi effettuati.

I servizi extra inclusi nel prezzo comprendono: il servizio di navigazione hotspot, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato, il servizio di segreteria telefonica.

I nuovi clienti under 30 che desiderano andare incontro a un costo di rinnovo più conveniente hanno la possibilità di optare per la versione standard della tariffa. La WindTre Young 5G con Easy Pay è infatti disponibile a un costo di 11,99 euro al mese e propone: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati per la navigazione con Giga illimitati per tutte le app.