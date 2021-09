Una sorta di Fantacalcio digitale è stato scoperto all’interno dell’applicazione social Facebook. Si parla dei cosiddetti Facebook Fantasy Games, rispondenti a nome di una funzione per il momento limitata territorialmente a Canada ed USA e disponibile sia per dispositivi Android che per iOS. L’idea è quella di fornire agli utenti uno strumento semplice e gratuito per l’intrattenimento sportivo. Scopriamo cosa offre.

Facebook Fantasy Games: ecco il fantacalcio social

Li possiamo chiamare FantaSport i nuovi giochi disponibili all’interno dell’ecosistema social di Menlo Park. CI saranno quindi più giochi, il primo dei quali è Pick & Play Sports, il cui scopo è quello di azzeccare il risultato di un match o determinati eventi che si potrebbero verificare. Chi indovina prende punti e bonus che verranno assegnati di volta in volta a coloro che indovinano più risultati consecutivi.

Per il futuro si prospettano ulteriori varianti della medesima idea di gioco con una formula applicata al reality show Survivor che consentirà di scoprire chi andrà via e chi resta potendo realizzare un team di partecipanti da sostenere. Ulteriore novità si corrisponderà a La Liga Winning Streak con la compilazione di una schedina virtuale con lo scopo di azzeccare più pronostici possibili.

L’aspetto senz’altro interessante della faccenda è che gli utenti potranno creare le proprie leghe virtuali invitando partecipanti pubblicamente o privatamente ed utilizzando i tool che tutti conosciamo per la gestione dei gruppi di utenti. Ci sarà un pulsante per la prima giocata, uno per la visualizzazione delle statistiche e le classifiche oltre a vari ed ulteriori strumenti digitali.

Non sappiamo ancora se e quando tale funzione Facebook arriverà in Italia. Nel frattempo diteci che cosa ne pensate di questo nuovo Fantacalcio.