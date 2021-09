Telegram e il nuovo aggiornamento che stravolge tutto: ecco le novità

L’attesa era snervante: Telegram aveva programmato un nuovo aggiornamento che effettivamente è arrivato la scorsa settimana. Sono tante le novità in ballo, soprattutto per quanto riguarda la chat e le funzionalità che gli utenti potranno ora utilizzare in pianta stabile.

E quindi questo un nuovo modo per provare a battere il colosso WhatsApp, il quale sta perdendo sempre più utenti.

Telegram: il nuovo aggiornamento è arrivato e batte WhatsApp

Dirette streaming, inoltro flessibile, passa al canale successivo e sticker in primo piano

Dirette streaming illimitate

• Trasmetti video e condividi il tuo schermo con un numero illimitato di spettatori.

• Per iniziare, tocca “Chat video” (nei gruppi) o “Diretta streaming” (nei canali) sulla pagina del profilo di una community di cui sei amministratore.

Inoltro flessibile

• Tocca l’etichetta “Inoltra messaggio” sopra il campo di scrittura per vedere l’anteprima o cambiare il modo in cui i messaggi saranno inviati.

• Nascondi o mostra il nome del mittente originale.

• Rimuovi o mantieni le didascalie dei messaggi multimediali.

• Seleziona e deseleziona i messaggi per cambiare quali saranno inoltrati.

Passa al canale successivo

• Scorri attraverso i canali che segui senza tornare alla tua lista chat.

• Quando raggiungi il fondo di un canale, scorri verso l’alto per andare al successivo canale non letto.

Sticker migliorati

• Scopri gli sticker in primo piano sopra la sezione “Usati di recente” nel tuo pannello degli sticker.

• Individua facilmente i tuoi set di sticker quando scorri la barra superiore, le anteprime si ingrandiscono per darti una visione migliore.

• Scopri quando il tuo partner di chat sta cercando degli sticker – verrà mostrato lo stato “sta scegliendo uno sticker”.

Contatore dei commenti non letti

• Scopri quanti commenti non letti ci sono quando apri i commenti di un canale.