Sta per arrivare un triste primato per il mondo della tecnologia. Tra poche settimane si arriverà al terribile anniversario di un anno dall’inizio della mancanza di approvvigionamenti di chip nel mondo della tecnologia. Una problematica che ha interessato e interessa moltissimi settori, da quello dei computer, che ha visto la vendita di processori e schede grafiche letteralmente a peso d’oro, fino a quello del settore automobilistico, per il quale la necessità dell’integrazione di chipset per l’intelligenza artificiale e dei sistemi integrati per la gestione dell’auto hanno visto una battuta d’arresto, in particolare negli Stati Uniti.

Ma si susseguono le voci di un possibile finanziamento di Tesla in questo settore, per l’apertura di una gigafactory vicino Berlino e dell’investimento di oltre 90 miliardi di dollari di Intel sul territorio europeo per l’apertura di due nuovi impianti di semiconduttori e microchip.