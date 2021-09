Uno dei contenuti più attesi dell’anno è senza alcun dubbio al nuova stagione di Lucifer, la serie TV targata Netflix è in dirittura di arriva e sarà mostrata al mondo il 10 Settembre, giorno in cui Lucifer verrà rilasciato per l’ultima volta dal momento che la sesta stagione sarà anche quella che darà una conclusione alla saga.

Il 10 Settembre dunque vedremo la season che metterà la parola fine a tutto il contenuto, ciò ha ovviamente generato un hype di grande livello, scatenando una vera e propria caccia alla notizia, tutti sono infatti molto curiosi di capire come andranno a finire le vicende lasciate aperte dalla quinta stagione, cosa accadrà ora che Lucifer ha preso il posto di sup padre ? Come si evolverà la love story con la detective ?

Alcuni dettagli direttamente da Tom Ellis

Tom Ellis ha deciso recentemente di raccontarsi presso TVLine, rilasciando alcuni interessanti dettagli in merito la stagione conclusiva in arrivo nelle nostre sale, partendo con la descrizione della sua enorme sorpresa quando ha scoperto che Hollywood Boulevard sarebbe rimasta chiusa per ben cinque notti, facendo dunque capire che qualcosa di grosso è in arrivo.

Dopodiché ha proseguito raccontando che questa volta vedremo lui e la detective decisamente più collaborativi del solito e complici, in uno sfondo che riprenderà il tema poliziesco che nella quinta stagione era stato decisamente abbandonato per dare attenzione alle dinamiche personali che intercorrevano tra lui e Chloe.

Non rimane dunque che attendere, domani gli episodi saranno disponibili e chiuderanno l’arco narrativo, vedremo un lieto fino o un finale drammatico ?