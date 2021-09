Gli sconti attivati da Coop e Ipercoop sono assolutamente da non perdere, gli utenti si scontrano letteralmente con una campagna promozionale che riserva riduzioni importanti su numerosi prodotti.

L’accessibilità è garantita sull’intero territorio nazionale, gli utenti possono fruirne in ogni negozio, ed in parte anche tramite il sito ufficiale dell’azienda. Coloro che decideranno di completare l’acquisto tramite l’e-commerce, potranno comunque godere della spedizione gratuita presso il domicilio, ma solo al superamento dei 19 euro di spesa (anche cumulativi).

Coop e Ipercoop: le offerte sono molto interessanti

Il prodotto su cui si basa quasi interamente il volantino Coop e Ipercoop, è lo Xiaomi Redmi 9C. Appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, è un modello consigliatissimo agli utenti che vogliono spendere il minimo indispensabile, ma allo stesso tempo godere di prestazioni discrete. Il prezzo di vendita attuale corrisponde esattamente a 115 euro, alle condizioni descritte in precedenza, quindi no brand con garanzia di 24 mesi.

Il plus più grande dello stesso dispositivo è chiaramente la batteria, un componente da 5000mAh che garantisce la possibilità di godere di una autonomia quasi infinita, e decisamente superiore alle media. Le restanti specifiche rientrano perfettamente nella fascia di prezzo di posizionamento del dispositivo stesso.

L’acquisto, come anticipato, può essere completato sia online che in negozio, le scorte tecnicamente non dovrebbero rappresentare un problema, sebbene comunque si consigli una rapida decisione, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori (è sempre meglio essere previdenti ed evitare spiacevoli conseguenze).