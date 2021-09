Panos Panay di Microsoft ha mostrato i primi dettagli delle nuove app in Windows 11. Oggi abbiamo dato il primo sguardo all’app Foto rinnovata, probabilmente una delle esperienze principali di Windows 11 poiché è il visualizzatore di immagini predefinito.

Il breve video condiviso da Panay rivela alcuni importanti cambiamenti rispetto alla versione attualmente disponibile. Quando apri un’immagine in una cartella, puoi spostare il mouse nella parte inferiore dell’app per vedere un carosello con altre foto nella cartella. Puoi selezionare più immagini contemporaneamente e verranno tutte visualizzate sullo stesso schermo.

Pumped to share another #Windows11 first look with you – the beautifully redesigned #PhotosApp is coming soon to #WindowsInsiders pic.twitter.com/hraNJAo9iF

— Panos Panay (@panos_panay) September 7, 2021