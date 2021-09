Fra solo un paio di giorni il colosso cinese Vivo presenterà ufficialmente la sua nuova serie top di gamma, ovvero i nuovi Vivo X70. Fino ad ora sono già emersi numerosi rumors e leaks, ma ora abbiamo praticamente la scheda tecnica completa dei dispositivi, dato che è stata pubblicata per sbaglio sul sito web China Telecom.

Vivo X70: ecco confermata la scheda tecnica dei nuovi device

Come già accennato, i nuovi smartphone top di gamma del colosso cinese Vivo sono ormai in dirittura d’arrivo e, nel corso delle ultime ore, è arrivata l’ennesima conferma sulle loro caratteristiche. Sul sito web China Telecom sono state infatti pubblicate per sbaglio le schede tecniche dei tre smartphone. Ve le riassumiamo qui di seguito.

Vivo X70 – scheda tecnica

Display AMOLED da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate a 120Hz

Processore Exynos 1080

Tripla fotocamera posteriore da 40+12(grandangolare)+12(ritratto) megapixel

Fotocamera anteriore da 32 megapixel

Batteria da 4400 mAh con ricarica rapida da 44W

Dimensioni: 160.1 x 75.4 x 7.55 mm

Peso: 181 grammi

Vivo X70 Pro – scheda tecnica

Display AMOLED da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ con refresh rate a 120Hz

Processore Exynos 1080

Quadrupla fotocamera posteriore da 50+12(grandangolo)+12(ritratto)+8(teleobiettivo) megapixel

Fotocamera frontale da 32 megapixel

Batteria da 4450 mAh con ricarica rapida da 44W

158.3 x 73.2 x 8 mm

Peso: 185 grammi

Vivo X70 Pro+ – scheda tecnica