Il volantino Trony promette una lunghissima serie di sconti molto speciali per gli utenti, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e prevedono la possibilità di conoscere da vicino i migliori prodotti in circolazione.

Fino al 15 settembre 2021 è stata attivata la campagna intitolata Sconto IVA, la quale prevede la possibilità di ricevere uno sconto fisso su ogni acquisto effettuato, indipendentemente dalla categoria merceologica. Tutti gli utenti che spenderanno più di 199 euro, in aggiunta, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi (o Tasso Zero).

Trony: quanti sconti nel volantino

Il volantino Trony nasconde al proprio interno una lunghissima serie di sconti, in quanto non si limita a specifici prodotti, ma estende le possibilità di acquisto a qualsiasi modello in circolazione.

L’utente non deve fare altro che recarsi in uno dei tantissimi negozi, aggiungere al carrello tutto ciò che desidera e, una volta giunto in cassa, ricevere uno sconto fisso del 18,03%.

E’ importante notare che i precedenti sconti sono stati completamente azzerati, ma sopratutto che le riduzione non corrisponde al 22%, ovvero il valore dell’IVA. Il motivo risiede in un tecnicismo (corretto), infatti l’imposta originariamente non viene applicata sul valore finale, ma su un listino inferiore a ciò che vedete sul cartellino; di conseguenza, nel momento in cui viene scorporata dal prezzo, avrà un’incidenza percentuale inferiore, corrispondente appunto al 18,03%.

