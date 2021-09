L’operatore Full MVNO LycaMobile, attivo su rete Vodafone 4G, ha prorogato di nuovo le sue offerte PORT IN dedicate a chi effettua la portabilità del numero.

Con l’ultima proroga adesso ufficializzata sul sito, le offerte della gamma PORT IN continuano fino al 30 Settembre 2021, salvo eventuali altre proroghe, e risultano disponibili per i nuovi clienti LycaMobile che attivano una nuova SIM con contestuale richiesta di portabilità dal proprio operatore. Scopriamo maggiori dettagli.

LycaMobile proroga le offerte PORT IN

PORT IN 5.99 prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati al mese fino in 4G, al costo di 5,99 euro ogni 30 giorni. PORT IN 7.99 prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 7,99 euro ogni 30 giorni.

PORT IN EST propone ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 10,90 euro ogni 30 giorni. Quest’ultima offerta prevede anche un bundle di 100 minuti internazionali, da utilizzare verso numeri di rete fissa e mobile dei Paesi dell’Unione Europea, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada.

Tutte le offerte prevedono, come viene indicato nei documenti di trasparenza tariffaria, la navigazione su rete Vodafone 4G con velocità fino a 60 Mbps in download e in upload. Le offerte sono disponibili con contestuale portabilità, come già accennato, ma se il cliente avesse già effettuato portabilità in uscita da LycaMobile a un altro operatore, per un periodo di 15 giorni dal momento del passaggio non sarà possibile attivare le tre offerte della gamma PORT IN.