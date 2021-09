CoopVoce: ancora offerte Evolution fino a 50GB a partire da 4 euro

Sono davvero moltissimi i gestori che oggi si contendono la leadership nel mondo dei provider mobili. Questi sono diventati talmente tanti che scegliere un nuovo gestore in fase di cambio può comportare un grande imbarazzo della scelta.

Durante gli scorsi anni infatti era difficile cambiare provider dal momento che erano poche le offerte talmente allettanti da spingere l’utente medio ad abbandonare il proprio licenziatario. Gli ultimi tempi però hanno permesso ai gestori virtuali di affacciarsi nel mondo dei grandi, dove stanno praticamente dominando. Uno dei provider più interessanti in assoluto per quanto riguarda questa categoria è senza dubbio CoopVoce. Il noto provider sarebbe diventato infatti il più affidabile secondo il pubblico, il quale starebbe sottoscrivendo le sue offerte in grande quantità. Sul sito ufficiale infatti sono presenti ben tre promozioni appartenenti alla stessa linea, le quali includono sempre contenuti a volontà.

CoopVoce: gli utenti potranno sottoscrivere ancora per un po’ le promo della linea Evolution, eccole qui

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS