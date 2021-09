Lente statale più famoso è conosciuto in Italia e senza ombra di dubbio posteitaliane, l’agenzia vestita di giallo infatti vanta una platea clienti a dir poco assoluta conquistati negli anni grazie ai propri servizi sempre al passo coi tempi e con costi di gestione davvero accattivanti e competitivi.

Poste italiane lunque vanta un numero di clienti davvero incredibile, un contesto che però nasconde un lato oscuro, la sua enorme popolarità infatti viene spesso sfruttata dai truffatori o hackers, i quali sfruttando il buon nome di Poste, conducono campagne di truffa e phishing ai danni dei clienti, dal momento che l’elevato numero di clientela aumenta sensibilmente le possibilità di successo.

Phishing Poste Italiane

In questo caso come potete ben vedere dall’immagine presente in alto il phishing prende corpo in un sms spacciato indebitamente per una comunicazione ufficiale da parte di poste italiane, la quale avvisare ebbe l’utente di un’anomalia presente sul proprio conto da risolvere accedendo presso un link inserito più in basso.

Inutile stare a dire però che quel link rimanda alla pagina di phishing vera e propria sulla quale le vostre credenziali non appena digitate verrebbero copiate e spedite al truffatore con esiti indubbiamente devastanti per il vostro conto.

Il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di prestare molta attenzione a questo tipo di messaggi e di avere occhio scettico in tal modo potrete riconoscere immediatamente il tentativo di gruppo soprattutto poiché è questo tipo di comunicazioni spesso si rivelano essere troppo caserecce per essere degli avvisi ufficiali.