Se avete in mente di cambiare auto, dovreste dare prima un’occhiata a questo articolo. È indubbio che la volontà dell’Europa spinga verso il solo elettrico entro il 2035, ma ancora ci sono validi motivi per restare sul gasolio. Infatti, nella lotta tra diesel ed elettrico, vince ancora il motore termico. Scopriamo insieme perché ad oggi è meglio il diesel del full electric in alcuni casi, ma non tutti.

Diesel: meglio dell’elettrico tranne che per un caso

Partiamo subito col menzionarvi l’unico caso ad oggi valido che non vede il diesel migliore dell’elettrico. Quanto ci costa percorrere 100 km con un’auto elettrica? A differenza delle auto a gasolio o benzina, con una full electric si spendono dai 2 ai 3 euro circa.

Con un’auto diesel, invece, percorrendo 100 Km spenderemo all’incirca dai 6 ai 7 euro. Una differenza incredibile. Parliamo della metà per un’auto elettrica. Tuttavia un motivo solo non rende quest’ultima la vincitrice. Vediamo ora in cosa il buon vecchio motore termico a gasolio è migliore.

Perché il motore a gasolio è meglio dell’elettrico e dell’ibrido

Cerchiamo di capire perché il motore diesel è meglio dell’elettrico e dell’ibrido. Sono molti di più i motivi che spingono gli utenti a scegliere un’auto a gasolio rispetto a quelle ecosostenibili. Sostanzialmente 3: