Sono arrivate nella giornata di ieri diverse segnalazioni da parte di molti utenti Vodafone e ho.mobile circa alcuni disservizi in alcune zone del nostro Paese. Il quadro della situazione è stato reso noto mediante il portale downdetector.it, mediante il quale è stato possibile denotare l’aumento spropositato di segnalazioni nelle prime ore del mattino in Umbria e nelle Marche e in parecchie zone di tutto il Centro Italia.

Attualmente, pare che la problematica sia limitata a queste zone, dove sia a Terni che Perugia in tantissimi stanno segnalando l’impossibilità a usare il proprio smartphone sia su rete ho.mobile che Vodafone, dove si sono registrati la parte più ampia di malfunzionamenti.

Down di rete: cosa sta succedendo a ho e Vodafone

Allo stato attuale non è ancora stato chiarificata l’entità del problema, nonostante le segnalazioni si limitassero solamente ad un numero non spropositato sulla provincia di Terni, Perugia e nelle Marche.

I problemi principali che hanno riportato gli utenti sono concernenti disservizi nella connettività di rete con nessun tipo di segnale presente sul terminale in utilizzo. In più, sono stati segnalati anche dei malfunzionamenti relativi all’invio di SMS o la navigazione sul web, essendo che manca completamento collegamento alla rete. In più, anche chiamare e ricevere chiamate era impossibile, sia per Vodafone che per ho. mobile.

La situazione è stata abbastanza critica per le zone che abbiamo citato prima, ma pare che ora la situazione si sia ristabilita. Come ricordiamo sempre, è cosa buona e giusta segnalare su downdetector.it ciò che sta capitando nella vostra zona, così da confrontarvi anche con altri utenti.