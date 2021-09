Per tutti gli utenti dell’ormai noto operatore telefonico francese è arrivata una notizia sensazionale e soprattutto tanto attesa da diverso tempo. Iliad ha infatti da poco comunicato che sarà possibile effettuare il cambio offerta per passare alla Giga 120 in maniera totalmente gratuita.

Iliad: finalmente disponibile il cambio offerta per passare a Giga 120 per tutti i clienti

L’operatore telefonico francese ha finalmente reso disponibile il cambio offerta a tutti i suoi clienti, il tutto gratuitamente senza alcun costo. Per tutti gli utenti dell’operatore telefonico francese sarà quindi possibile cambiare la propria offerta e attivare la promo Giga 120 ad un costo di 9,99 euro al mese. Per effettuare il passaggio, basterà recarsi nella propria area personale senza cambiare necessariamente il proprio numero della scheda SIM.

La promo Giga 120 è molto interessante e ha da sempre attirato l’attenzione degli utenti, anche della stessa Iliad. Ad un costo piuttosto contenuto, infatti, si hanno a disposizione un grande quantitativo di traffico dati pari a 120 GB (di cui 6 GB per il roaming in Europa e nel Regno Unito), minuti di chiamate ed SMS senza limiti e verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Vi ricordiamo inoltre che con questa offerta è possibile navigare anche con la nuova connettività 5G senza limiti di velocità. La nuova rete di quinta generazione dell’operatore, al momento, è disponibile presso Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.