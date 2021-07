Iliad per l’estate ha lanciato una tariffa molto vantaggiosa come la Flash 120. I clienti che decidono di sottoscrivere questa vantaggiosa promozione riceveranno ogni trenta giorni telefonate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga per la connessione di rete. Il costo per il rinnovo della ricaricabile sarà di 9,99 euro.

Iliad, il 5G a costo zero: le novità per la tariffa Flash 120

Non c’è soltanto questo vantaggio a garantire il successo della Flash 120. Una delle caratteristiche principali di questa ricaricabile di Iliad sta anche nella disponibilità di tre servizi a costo zero per i clienti che andranno a modificare il loro piano tariffario.

I clienti del gestore francese che scelgono la Flash 120 avranno a loro disposizione telefonate senza limiti verso l’estero. Sarà quindi possibile comunicare con amici e parenti in giro per il mondo senza spese extra rispetto a quelle previste di default con la ricaricabile. La lista delle nazioni idonee alle telefonate a costo zero verso l’estero comprende più di 60 Stati nei diversi continenti.

Altro importante fattore della Flash 120 è la segreteria telefonica a costo zero. Gli abbonati di Iliad, a differenza dei clienti TIM, Vodafone e WindTre, non dovranno aggiungere spese extra per l’ascolto dei messaggi registrati nella propria segreteria telefonica.