I nuovi sconti lanciati da Trony sono veramente assurdi, e stupiscono tutti i consumatori che da tempo vogliono acquistare smartphone e prodotti di tecnologia generale, senza dover minimamente sottostare a limitazioni di alcun tipo.

Gli acquisti, a differenza di quanto visto in passato sempre da Trony, possono effettivamente essere completati in ogni negozio sul territorio nazionale, senza vincoli regionali, con scadenza fissata al 15 settembre 2021. Tutti i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia della durata di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nella medesima location d’acquisto, e non altrove in Italia.

Trony: questi sconti sono da non perdere

Alla base del volantino trony troviamo il cosiddetto Sconto IVA, una soluzione molto apprezzata e richiesta dagli utenti, che da tempo vogliono cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato. Il meccanismo è semplicissimo, basta recarsi in uno dei tantissimi negozi coinvolti nella campagna, ed acquistare ciò che si vuole (senza limitazioni in termini di prezzi massimi).

Una volta giunti in cassa, si riceverà uno sconto fisso del 18,03%, applicato sul valore iniziale del cartellino, eventuali offerte precedenti vengono giustamente rimosse. La riduzione non corrisponde al valore effettivo dell’IVA, quindi il 22%, per un motivo specifico; l’imposta non ha la medesima incidenza sul valore finale, in quanto quest’ultimo è composto da listino + IVA applicata sullo stesso.

I dettagli della corrente campagna promozionale di Trony sono disponibili per voi nell’articolo.