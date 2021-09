Il nuovo volantino Expert riserva davvero sorprese a non finire, tutti gli utenti possono affidarsi a promozioni più interessanti del previsto, grazie alla presenza di prezzi bassissimi e riduzioni importanti, applicate anche sui migliori prodotti in circolazione.

La campagna promozionale descritta nell’articolo è da considerarsi valida sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, per tutti gli acquisti effettuati sfruttando l’e-commerce, ricordiamo essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna presso il proprio domicilio.

Expert: questi sono i nuovi sconti

I nuovi sconti resi disponibili da Expert toccano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, si parte dai top di gamma assoluti, quali sono Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Motorola Edge 20 Pro o gli Oppo Find X3, con richiesta massima di 999 euro, per scendere poi verso soluzioni più economiche.

In questo caso non mancano samsung Galaxy A52s, Motorola Edge 20, Oppo A53s, Oppo A94, Oppo find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Realme 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi 9T, Wiko Y81 o realme C21, tutti disponibili entro i 449 euro.

Naturalmente approfondendo la conoscenza del volantino Expert si possono scovare altri prodotti ugualmente interessanti, e ricchi di prestazioni, atte a favorire l’utente sempre esigente ed alla ricerca del meglio disponibile sul mercato. Non perdetevi quindi le pagine che abbiamo inserito qui sotto nel nostro articolo, potrete conoscere da vicino i singoli prezzi da non perdere assolutamente di vista.