Milionari: i segreti di Steve Jobs, Bill Gates ed Elon Musk per raggiungere il successo

Steve Jobs, Bill Gates e Mark Zuckerberg: sono solo alcuni dei nomi dei milionari più noti al mondo che ad oggi hanno raggiunto obiettivi super ambiziosi. Ognuno di questi nella sua vita si è impegnato al massimo dando il meglio di sé, ma come hanno fatto a raggiungere il successo? Ve lo spieghiamo noi.

Milionari: come hanno fatto a guadagnare tanto?

In realtà non siamo noi a darvi tutti i dettagli, ma la Ramsey Solutions: una società creata dallo specialista finanziario Dave Ramsey. Questa ha messo in piedi la più grande indagine su circa 10.000 milionari nel mondo. Una ricerca denominata National Millionaire Study, che ha l’obiettivo di capire cosa caratterizza le scelte dei più ricchi, quale strategia seguono nell’amministrare le finanze personali e quali comportamenti portano al successo.

Innanzitutto, la parola chiave per il successo è: investimento. Il sondaggio ha rivelato che 8 milionari su 10 (tra cui Bill Gates ed Elon Musk) hanno investito nel piano 401(k) della propria azienda, un fondo di risparmio e investimento per la pensione. Un altro punto cardine è il risparmio. Dall’indagine emerge come per molti di loro sia stato proprio questo a portarli, intorno ai 49 anni, a diventare ricchi.

Un elemento importante è anche l’analisi di ciò che si spende. Il sondaggio ha rivelato che il 94% dei più ricchi limita al massimo le spese della carta di credito usando i coupon quando fa la spesa e limitando le uscite al ristorante a non più di 170 euro al mese.

Le università

Sappiamo che è difficile crederci, ma il 79% dei “Paperoni” ha affermato nel sondaggio di non avere ricevuto alcuna eredità dai propri genitori, e 8 su 10 provengono da famiglie non ricche. Solo il 2% aveva famiglie ad alto reddito. Anzi, il 93% dichiara di essere diventato benestante attraverso il duro lavoro, il risparmio e la cura delle proprie finanze. La cosiddetta gavetta, per intenderci.

Parlando degli studi, queste sono le università che hanno formato maggiormente i milionari dei vari luoghi del mondo:

• Harvard (29)

• Università della Pennsylvania (28)

• Stanford (28 milionari)

• Yale (21 milionari)

• Università di Mumbai (20 milionari)

• Cornell (18 milionari)

• Università della California del Sud (15 milionari)

• MIT (14)

• Columbia University (11 milionari)

• Princeton (11 milionari)

• Berkley (11 milionari)