I tentativi di phishing non si fermano mai. Gli utenti devono sempre prestare la massima attenzione ai messaggi che ricevono sulla propria casella di posta elettronica. Infatti, una nuova truffa cerca di ingannare i malcapitati promettendo guadagni milionari con i Bitcoin.

Ecco quindi che ricevere un messaggio che avvisa l’utente di possedere un portafoglio del valore di oltre 42 mila euro potrebbe provocare parecchi danni. A meno che non abbiate investito direttamente in Bitcoin anni fa, è impossibile che qualcuno lo abbia fatto per voi.

Infatti, il messaggio è chiaramente un tentativo di phishing che ha come solo obiettivo quello di rubarvi dati sensibili. La segnalazione arriva da un nostro utente che ha ricevuto una email da un indirizzo sconosciuto e giustamente non si è fidato del messaggio.

I truffatori promettono guadagni milionari con i Bitcoin

Di seguito riportiamo il testo nella sua interezza sottolineando che non abbiamo modificato in nessun modo la sintassi. L’unica modifica è l’eliminazione dei link potenzialmente dannosi.

“Questo messaggio proviene da un mittente attendibile.

IL PRIMO PAGAMENTO È PRONTO PER LA TUA CONFERMA

Ciao,

Ne hai ricevuti diversi (3) chiama al tuo account per il saldo del tuo account Bitcoin. che non hai risposto.

Questo è un bollettino automatico per il saldo del tuo account Bitcoin. Il primo passaggio è completato ed è in attesa di conferma. Quindi rispondi ai nostri messaggi oggi.”

La scelta di questa particolare criptovaluta non è casuale. I Bitcoin infatti hanno raggiunto cifre folli tanto che un solo Bitcoin vale oltre 38 mila euro. Il valore è da intendersi valido al momento in cui si sta scrivendo in quanto la cifra è molto variabile. Nel giro di pochi giorni potrebbe salire considerevolmente o crollare.

Recentemente anche Elon Musk ha lodato i Bitcoin e presto sarà possibile acquistare una Tesla usando questa moneta. Come sempre in questi casi, diffidate dai messaggi dove perfetti sconosciuti vi promettono guadagni facili ed immediati.