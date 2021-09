L’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è ancora online per i clienti Iliad e MVNO. La tariffa è una delle opzioni più convenienti proposte dal gestore che, a soli 7,99 euro al mese, permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati

WindTre GO con 101 GB: attivazione e costi dell’offerta per i clienti Iliad e MVNO!

L’attivazione dell’ offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital può essere effettuata online, con acquisto della SIM tramite il sito ufficiale del gestore e con spedizione gratuita, da tutti i nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I nuovi clienti non vanno incontro ad alcun costo di attivazione, fatta eccezione per la spesa iniziale necessaria per l’acquisto della SIM e del primo rinnovo anticipato della promozione.

L’unica spesa da affrontare riguarderà il rinnovo mensile della tariffa, che dovrà essere affrontato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Consultando il sito ufficiale del gestore sarà possibile conoscere tutti i dettagli riguardanti la promozione WindTre GO e le modalità di attivazione. Inoltre, scaricando l‘app ufficiale si avrà modo di monitorare i consumi effettuati, lo stato della tariffa e il credito residuo. WindTre permette anche di personalizzare la propria promozione con l’attivazione di offerte aggiuntive.