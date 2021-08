Non vi sono dubbi sulla convenienza delle promozioni low cost di Iliad. Il gestore francese ha sorpreso in estate ancora una volta tutto il suo pubblico, con la presenza di una tariffa molto vantaggiosa come la Giga 120. Questa ricaricabile prevede un costo mensile base di soli 9,99 euro: per gli abbonati ci saranno connessioni no limits con le velocità del 5G, chiamate illimitate verso tutti e SMS da inviare a chiunque.

Iliad, le condizioni per la promo da 120 Giga

La Giga 120 rappresenta una delle migliori tariffe attualmente disponibili per gli utenti che intendono modificare il loro piano tariffario. Purtroppo però questa ricaricabile presenta un punto debole di non poco conto. La promozione infatti non è disponibile per chi è già cliente di Iliad, a causa del mancato servizio di cambio tariffa.

Ancora una volta gli abbonati del gestore francese devono confrontarsi con le condizioni commerciali stringenti che prevedono una piena corrispondenza tra il piano tariffario e la ricaricabile di base. Gli utenti che scelgono una ricaricabile quindi avranno un vincolo sulla stessa tariffa. Per fare un esempio: tutti coloro che in passato hanno attivato le ricaricabili Giga 50 o Giga 40, ora non possono passare alla tariffa Giga 120, che si rivela migliore per soglie di consumo e costi.

La Giga 120 è disponibile solo per i nuovi clienti, a meno che gli attuali abbonati di Iliad non procedano con la sottoscrizione di una nuova rete e conseguente nuovo numero di telefono. Per l’attivazione è sempre possibile rivolgersi presso un centro Iliad sul territorio o al sito ufficiale del gestore.