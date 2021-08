Secondo indiscrezioni, l’atto finale del CEO di Apple Tim Cook sara’ quello di lanciare una categoria completamente nuova per l’azienda. Cook, che ha ricoperto i panni dell’apparentemente insostituibile Steve Jobs, dovrebbe dimettersi in quattro anni, nel 2025.

Questa notizia arriva grazie a Mark Gurman di Bloomberg, la cui analisi suggerisce che per una moltitudine di fattori Cook “andrà in pensione tra il 2025 e il 2028“. La sua partenza è legata anche al rilascio degli occhiali con realta’ aumentata a lungo vociferati, che sarebbero il primo prodotto AR autonomo dell’azienda.

In particolare, Gurman osserva che la “credenza comune all’interno di Apple è che Cook voglia solo restare per un’altra importante nuova categoria di prodotti, che è probabile che siano occhiali per la realtà aumentata piuttosto che un’auto“.

Cook è in Apple da 10 anni e durante quel periodo ha visto il lancio di più categorie di successo, nonché una rivoluzione nella strategia dei componenti di Apple.

Non che Apple spieghi mai chi è responsabile di quale prodotto, ma diamo un’occhiata ai principali lanci dal 2011. Anche se l’acquisizione di Beats Electronics da Dr. Dre e Jimmy Iovine potrebbe non essere sembrata un grosso affare nel 2014, è stata una delle le prime grandi mosse che ha fatto nel mondo dell’audio e delle cuffie dopo il fallimento dell’iPod Hi-Fi. Anche la tecnologia delle app di Beats è stata vista come un’influenza per Apple Music.

Intanto la societa’ continua a fatturare

Parlando di Apple Music, è solo uno dei tanti servizi che Apple ha lanciato negli ultimi anni, inclusa Apple TV Plus. Quella divisione servizi sta crescendo e crescendo, rappresentando il 21,47% delle entrate totali dell’azienda secondo Statista, con una crescita del 26% rivelata nell’ultimo annuncio sugli utili trimestrali di Apple.

Apple TV Plus potrebbe aver impiegato del tempo per trovare il suo primo successo critico con Ted Lasso, ma l’imminente arrivo del nuovo spettacolo di Jon Stewart sul servizio potrebbe renderlo un must.

Inoltre, c’è l’Apple Watch, il leader nel settore dei dispositivi indossabili e degli orologi intelligenti. Rilasciato nell’aprile 2015, l’orologio non è decollato all’inizio, ma una volta che Apple si è concentrata maggiormente sul fitness nel 2014, il dispositivo ha trovato un pubblico.

E non possiamo non menzionare Apple Silicon. Intel è chiaramente nello specchietto retrovisore per Apple in questo momento, poiché la società ha lanciato l’M1 MacBook Air e Pro alla fine del 2020, seguito da M1 Mac mini e M1 iMac.

Questi notebook hanno fornito enormi balzi in avanti nella durata della batteria e nelle prestazioni e la chiamata sugli utili Apple dell’aprile 2021 ha rivelato un fatturato Mac di 9 miliardi, in crescita del 70% secondo MarketWatch.

Apple sotto Cook ha anche affrontato un maggiore controllo su come gestire lo Store iOS, e ha avuto gravi problemi con l’UE per questo. Poi c’è la grande battaglia con Epic Games, che ha visto Fortnite lasciare i dispositivi Apple.