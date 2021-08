Vodafone continua a vivere una stagione da assoluta protagonista nel campo della telefonia mobile. Anche in queste ultime settimane d’estate gli utenti che desiderano effettuare la portabilità del numero da altro provider potranno scegliere tra offerte molto vantaggiose con tanti Giga e con costi da vero ribasso.

Vodafone, fine Agosto e le due tariffe low cost

Confermatissima in casa Vodafone è la promozione chiamata Special 100 Giga. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per gli utenti è di 8,99 euro ogni trenta giorni.

Questa promozione di Vodafone può essere vista come una vera e reale alternativa alla Flash 120 di Iliad. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile dovranno aggiungere solo ed esclusivamente un contributo una tantum di 10 euro per la ricezione della SIM.

Sempre i clienti che decidono di attivare la Special 100 Giga di Vodafone avranno anche la garanzia di un costo bloccato per il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi, quindi, non sono possibili rimodulazioni sui costi.

I clienti che sono interessati a questa tariffa dell’operatore inglese possono recarsi presso uno dei vari punti vendita ufficiali del gestore in Italia. Solo per gli clienti attuali di Iliad è possibile invece l’attivazione online.

Come alternativa a questa ricaricabile, e con le stesse condizioni ora citate, i clienti possono scegliere la Special 50 Giga. Vodafone con questo ticket propone chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 50 Giga per internet. Il prezzo è di 7,99 euro.