Per nuovi e già clienti 1Mobile, la possibilità di ottenere in omaggio fino a 25 euro di ricarica e 25 Giga di traffico dati attraverso la promozione Porta un Amico, è stata prorogata fino al 10 Settembre 2021, salvo ulteriori cambiamenti.

Con questa iniziativa gratuita, tutti i già clienti dell’operatore possono condividere un apposito codice con i propri amici, invitandoli ad attivare una nuova SIM 1Mobile. Ricordiamoci insieme come funziona.

1Mobile proroga Porta un Amico fino al 10 settembre 2021

Il codice in questione, denominato Codice Amico, può essere inviato tramite l’app dell’operatore o attraverso l’area riservata del sito 1Mobile, previa corretta registrazione. In entrambi casi, bisogna accedere alla sezione “Porta un Amico” presente su “Altro”. Se il cliente invitato accetta la proposta dell’amico e attiva una nuova SIM tramite il codice, entrambi i clienti (sia l’invitante che l’invitato) ricevono in regalo 5 euro di ricarica e 5 Giga di traffico dati.

Ogni Codice Amico può essere condiviso entro il termine della stessa promo, che come già detto è disponibile fino al 10 Settembre 2021. Si specifica tuttavia che una volta inviato, il codice può essere utilizzato entro il 20 Settembre 2021. Con Porta un Amico, ciascun cliente 1Mobile può ottenere fino a 5 Codici Amico, equivalenti a un massimo di 25 euro di ricarica e 25 Giga di traffico dati in omaggio. Ogni codice è univoco e non può essere riutilizzato.

Per acquistare una nuova SIM ricaricabile, i clienti invitati che decidono di accettare la proposta devono accedere allo shop online dell’operatore o recarsi presso un negozio aderente. Sullo shop online bisogna inserire il codice prima di finalizzare l’acquisto, mentre in negozio è necessario comunicare il codice al rivenditore, che andrà ad inserirlo in fase di attivazione. In ogni caso, la nuova SIM può essere attivata con o senza portabilità del numero.