Dal 26 Ottobre 2021 alcuni già clienti Vodafone di rete fissa subiranno un aumento della loro spesa mensile perché il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 1,99 euro al mese.

Se il 23 Marzo 2021 Vodafone ha deciso di aumentare il costo mensile di 1,99 euro ad alcuni già clienti di rete fissa, dal 26 ottobre 2021 saranno coinvolti altri clienti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone: nuovi aumenti a partire dal 26 ottobre 2021

Vodafone Italia ha deciso di introdurre degli aumenti su alcune offerte di rete fissa per i suoi clienti privati e un aumento del costo di spedizione per promuovere l’attivazione della fattura digitale, per ridurre l’impatto ambientale. E’ prevista anche una modifica contrattuale su eventuali costi di morosità. A partire dal 26 agosto 2021 i clienti Vodafone di rete fissa interessati dalla modifica unilaterale riceveranno la comunicazione in fattura.

A partire dal 26 Ottobre 2021 il costo di alcune offerte Vodafone di telefonia fissa aumenterà di 1,99 euro al mese. Dalla stessa data, per l’invio della fattura non fiscale in modalità cartacea sarà previsto un incremento pari a 0,61 euro delle spese di spedizione. L’operatore giustifica queste rimodulazioni che comportano l’aumento di alcune offerte di rete fissa così: “continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“.

Il recesso gratuito andrà effettuato con una delle seguenti modalità: compilando il modulo dedicato in tutti i negozi Vodafone, online su voda.it/disdetta, via PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it o con raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino.