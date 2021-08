La Vitamina D3 è fondamentale per il benessere psicofisico di ognuno di noi. In carenza, andrebbe addizionata per raggiungere livelli ottimali. Ecco che, in situazioni simili, diventano utili prodotti che vanno a completare il fabbisogno umano di questa sostanza attraverso la somministrazione di compresse naturali. Purtroppo però, in certi casi anche un integratore può rivelarsi pericoloso. Scopriamo insieme un prodotto, venduto su Amazon, che è stato ritirato dal mercato.

Vitamina D3: un elemento fondamentale per il nostro organismo

Come vi dicevamo, la Vitamina D3 è un elemento fondamentale per il nostro organismo. Secondo studi medico scientifici regola la produzione dei neurotrasmettitori quali adrenalina, noradrenalina, dopamina e serotonina. Elementi tutti indispensabili per il buon umore e il benessere sia psichico che fisico. L’esaurimento di questi può portare a sviluppare depressione.

Tuttavia gli enti preposti hanno ritirato dal mercato uno di questi prodotti volti a integrare carenze di Vitamina D3. In un comunicato, Amazon ha inviato a tutti i clienti che lo hanno acquistato quanto si legge:

“La Direzione Dipartimentale Francese per la Protezione delle Popolazioni (DDPP) ha pubblicato una notifica di richiamo per uno o più prodotti, di seguito indicati, che hai acquistato su Amazon.it. Il prodotto può contenere ingredienti superiori al livello consentito“.

Controllate le email se avete acquistato il prodotto

Avete riconosciuto questo prodotto? Se vi accorgete di non aver ricevuto tale comunicazione, la prima cosa da fare è verificare nelle Spam. Si tratta di una cartella del vostro client mail dove vengono automaticamente raccolte quelle che sembrano nascondere pericoli o essere fastidiosa pubblicità.

Nel caso non ci fosse, allora segnatevi per filo e per segno la descrizione del prodotto qui sotto riportata:

“Vitamina D3 1000 IU – 365 Gel Capsula – fornitura per un anno – Integratore in pillole di Vitamina D Colecalciferolo. Mantiene sani ossa, denti e articolazioni muscolari“.

Ovviamente occorre seguire le istruzioni indicate nella nota diffusa da Amazon in merito a questo prodotto:

“Se hai ricevuto il prodotto di cui sopra, ti invitiamo a non consumarlo e a smaltirlo. Inoltre, se hai consumato il prodotto e hai avuto degli effetti collaterali, ti invitiamo a rivolgerti al tuo medico. Invece, se hai comprato questo prodotto per qualcun altro, inoltra questa comunicazione per informarlo“.

Ovviamente Amazon provvederà al rimborso dell’ordine. È indispensabile rimanere sempre aggiornati sugli ultimi prodotti ritirati dal mercato.