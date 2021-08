Iliad continua la sua campagna promozione trainata dalle offerte low cost. In questa parte conclusiva di Agosto tutti gli utenti interessati possono accedere alla vantaggiosa ricaricabile Giga 120. I clienti che optano per quest’offerta riceveranno un ticket con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 120 Giga per internet.

Iliad, il 5G gratis con la tariffa da 120 Giga

Il prezzo della ricaricabile di Iliad è confermato sui 9,99 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati che desiderano attivare questa ricaricabile dovranno aggiungere soltanto un costo di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. Questo costo sarà necessario anche per il rilascio della scheda SIM.

La Giga 120 è senza dubbio una tariffa molto vantaggiosa per gli utenti che desiderano un ticket di consumi quasi no limits con costi da ribasso. Il vantaggio della Giga 120 è però doppio. Gli abbonati di Iliad che optano per questa ricaricabile potranno anche accedere alla tecnologia 5G completamente a costo zero per tutti i clienti.

Il gestore quindi diversifica la sua strategia rispetto a quella di TIM e Vodafone. A differenza di altri provider, la connessione internet ad alta velocità non necessita di opzioni extra o di costi da aggiungere al prezzo della ricaricabile.

Il 5G di Iliad allo stato attuale è presente in almeno 20 città italiane. Per ora il gestore ha privilegiato la copertura telefonica nei principali capoluoghi della nazione, tra cui Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. L’obiettivo di Iliad è portare il 5G in un numero superiori di città già entro il 2022 quando la copertura sarà estesa in altre aree della nazione.