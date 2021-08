Il noto marchio Blackview ha da poco svelato in veste ufficiale un nuovo smartphone pensato appositamente per i gamer più accaniti. Nello specifico, stiamo parlando del nuovo Blackview BL5000, un dispositivo dotato di tutte le feature più interessanti per questa categoria di prodotto e non solo, dato che risulta essere un rugged phone.

Blackview annuncia Blackview BL5000, il suo nuovo smartphone da gaming rugged

Durante le sessioni di gaming, i videogiocatori più accaniti lanciano o sbattono violentemente spesso oggetti, joystick e quant’altro soprattutto in seguito ad una sconfitta. Per questo motivo, il noto marchio Blackview ha deciso di accontentare questa categoria di utenti presentando il suo nuovo Blackview BL5000.

Come già accennato, si tratta di uno smartphone da gaming caratterizzato soprattutto da un design molto robusto e solido ed è quindi possibile classificarlo anche come un rugged phone. In particolare, il device gode della certificazione militare MIL-STD-810G, che gli garantisce ovviamente una resistenza massima agli urti e alle cadute rovinose.

Oltre a questo, ci troviamo di fronte ad uno smartphone pensato per il gaming. Di conseguenza, sono presenti innumerevoli funzioni e caratteristiche che lo rendono unico e pensato appositamente per le lunghe sessioni di gioco. Tra queste, troviamo in primis un ampio display da 6.36 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e questo garantisce un’ottima esperienza visiva, grazie anche alla presenza di 400 ppi e alla tecnologia di ottimizzazione MediaTek Miravision.

Non mancano poi ottimi speaker audio per un’esperienza ancora più immersiva, LED RGB e la tecnologia di raffreddamento a liquido che fa in modo che la temperatura dello smartphone risulti sempre controllata e mai eccessiva. Le performance, infine, sono affidate al processore MediaTek Dimensity 700, il quale è in grado di offrire il supporto alle nuove reti di quinta generazione.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Blackview BL5000 è disponibile all’acquisto sia sul sito web ufficiale dell’azienda ad un prezzo scontato di 299,99$ (contro gli iniziali 499$) nel taglio di memoria da 8/128 GB con in regalo le AirBuds 1 TWS Earbuds. Lo smartphone è anche acquistabile sullo store Aliexpress, ad un prezzo scontato di 299,92 euro.