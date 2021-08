Blackview BL5000: lo smartphone per gli amanti dei videogame è ora in promozione

Nerd di tutto il mondo, questo articolo è per voi. Fate parte di quella fetta del mondo amante dei videogame di ogni genere? Ebbene, grazie al Blackview BL5000 giocare in qualsiasi luogo, per tempi sostenuti, non sarà più un problema. Cos’ha di speciale questo dispositivo rispetto agli altri?

Blackview BL5000 innanzitutto appartiene alla categoria dei Rugged (un po’ come il vecchio e indistruttibile Nokia 3310). Inoltre si serve di un processore octa-core da 7nm, il MediaTek Dimensity 700, insieme a 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X, sistema HyperEngine con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e una memoria ROM di tipo UFS 2.2 da 128 GB. È poi dotato di una tecnologia di raffreddamento a liquido con tubi in rame che permette di disperdere rapidamente il calore, controllare la temperatura e consentire all’utente di accedere a giochi 3D corposi come Genshin Impact.

Blackview BL5000: una promo imperdibile, ecco quanto costa ora