Fino al 19 Settembre 2021, salvo eventuali cambiamenti, WindTre continua a proporre offerte mobile standard con chiamate illimitate nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a Giga illimitati alla massima velocità disponibile a partire da 12,99 euro al mese.

Queste offerte tariffarie sarebbero dovute essere disponibili fino al 25 Luglio 2021, ma in seguito sono state prorogate, come già detto, al 19 Settembre 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: offerte prorogate fino al 19 settembre 2021

Di base, le offerte in questione vengono denominate Medium 5G Limited Edition, Large 5G Limited Edition, XLarge 5G Limited Edition e Unlimited 5G, tuttavia, in alcuni casi vengono messe a disposizione anche le varianti con navigazione fino in 4G. Ad eccezione della Unlimited 5G, queste offerte tariffarie sono disponibili sia con addebito su credito residuo che tramite il meccanismo Easy Pay su metodo di pagamento automatico.

WindTre Medium 5G Limited Edition con Easy Pay a 12,99 euro al mese, con addebito su conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate, prevede ogni mese minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico. WindTre Medium Limited Edition a 12,99 euro al mese, con addebito sul credito residuo sulla SIM, prevede ogni mese minuti illimitati, 200 SMS e 25 GB di traffico internet.

WindTre Large 5G Limited Edition con Easy Pay a 14,99 euro al mese, con addebito su conto corrente, carta di credito o carte conto prepagate, prevede ogni mese minuti illimitati, 200 SMS e 70 GB di traffico internet. WindTre Large Limited Edition a 14,99 euro al mese, con addebito sul credito residuo sulla SIM, prevede ogni mese minuti illimitati, 200 SMS e 35 GB di traffico internet. Rimangono ancora la XLarge 5G Limited Edition e la Unlimited 5G. Visitate il sito per maggiori informazioni.