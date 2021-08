Il nuovo volantino Comet riesce a far sorridere tutti gli utenti, i prezzi sono veramente bassi e permettono ai consumatori di accedere ai prodotti più interessanti del momento, senza mai essere costretti a spendere cifre troppo elevate, almeno in confronto al valore di listino.

La campagna promozionale risulta essere disponibile in tutti i punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, come anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Da notare, infatti, che gli acquisti possono essere tranquillamente completati dal divano di casa, potendo comunque godere della spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi, senza distinzione in termini di categorie merceologiche coinvolte.

Comet: le occasioni non finiscono mai di stupire

Occasioni a non finire direttamente da Comet, arrivano i migliori prodotti in circolazione, a prezzi decisamente più bassi del normale, tutti hanno la possibilità di mettere le mani su un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il top di gamma assoluto del 2021, dietro il pagamento di 1049 euro. La cifra appare ancora particolarmente elevata, ma resta comunque un giusto compromesso, data l’enorme qualità del prodotto stesso.

Volendo invece accedere a dispositivi decisamente più economici, ecco arrivare i vari Samsung Galaxy A52, Motorola Moto G 5G, Oppo Find X3 Lite, Oppo A74, Motorola E7i Power o anche Oppo A94 e Vivo Y72, tutti in vendita a prezzi che non supereranno mai i 400 euro.

I prodotti elencati, come anche gli altri inclusi nel volantino, sono da considerarsi distribuiti solamente in versione no brand, con annessa garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime location d’acquisto.