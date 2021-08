Truffe Airbnb: attenti agli alloggi che scegliete, nel sito si nascondono dei malfattori

Con i truffatori in circolazione, non si può stare sereni neppure quando si va in vacanza. Per fare un esempio (ma ce ne sono molti altri), la nota piattaforma Airbnb cela al suo interno una serie di malintenzionati sempre pronti a colpire l’ingenuo di turno. Per fortuna però si possono riconoscere. Ecco come individuare le truffe Airbnb.

Truffe Airbnb: come evitarle?

Al fine di scongiurare simili episodi, la stessa Airbnb, in collaborazione con il Dipartimento di Pubblica sicurezza, ha reso noto un vademecum per guidare i clienti nella prenotazione online, fornendo dettagli importanti per distinguere un’offerta reale da una possibile truffa Airbnb. Ad esempio, occorre sempre diffidare di coloro che richiedono documenti, bozze di contratto à la carte e con una certa fretta nel concludere l’affare in 24 ore. Anche la pagina di prenotazione e la fattura saranno falsamente attribuite ad Airbnb. Naturalmente, dopo la caparra, l’interlocutore sparirà.

Il sito mette a disposizione altri esempi, come il “tecnico informatico”, ovvero il truffatore che crea realmente un annuncio (falso) su Airbnb ma, non appena contattato, chiederà di proseguire la trattativa via mail. Successivamente rimuoverà l’annuncio dicendo che non è più visibile per un problema tecnico. Oppure “il compare”, che offre case vacanze prive di recensioni in quanto l’annuncio è stato creato da poco. Poi, in tono amichevole, proporrà uno sconto ma senza agire su Airbnb, spingendo il cliente ad annullare la prenotazione. Incassato il bonifico, si volatilizzerà. Ed ecco che avviene la truffa Airbnb. Il consiglio principale è non pagare mai con bonifico.

Nel caso di richiesta di una caparra contattare direttamente il servizio Airbnb, attraverso il cui sito effettuare i pagamenti. Lo staff tratterrà l’importo dalla carta di credito per poi accreditarlo 24 ore dopo il check-in, così da verificare che tutto sia a posto. L’altro consiglio è di non conversare con i proponenti fuori dal sito. In questo modo sarà tutto scritto e ci saranno meno probabilità di finire nelle truffe Airbnb.