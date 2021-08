Sta per iniziare una stagione televisiva del tutto inedita in casa Sky. Per la prima volta dal suo arrivo in Italia, la tv satellitare non avrà a disposizione l’esclusiva della Serie A. Per quest’anno e per tutto il prossimo triennio Sky dovrà accontentarsi solo di tre partite a giornata per il massimo campionato italiano.

Sky, il calcio gratis ed una ulteriore novità

La perdita dei diritti della Serie A e la concorrenza di DAZN ha portato i tecnici del gruppo commerciale di Sky a temere una vera e propria fuga di clienti. Al fine di evitare questo scenario drastico, la tv satellitare ha rivisto i suoi costi.

La grande novità è che in assenza di tutta la Serie A, il pacchetto Calcio sarà gratis per tutti i clienti sino al prossimo mese di Ottobre. A partire dal 1 Ottobre, invece, il ticket avrà un prezzo ridotto all’essenziale: solo 5 euro al mese.

Non solo calcio, comunque, in casa Sky. In mancanza della Serie A, la tv satellitare investire più risorse nell’intrattenimento. Così si spiega la nuova partnership con NBC, finalizzata all’arrivo della piattaforma Peacock, con centinaia di film e di serie tv, in Italia ed in Europa. La piattaforma sarà gratuita per tutti clienti. Questa novità si aggiunge all’accensione di quattro nuovi canali a partire dallo scorso 1 Luglio. Questi canali sono: Sky Serie, Documentari, Nature e Investigation.

Per lo sport, invece, il focus di Sky sarà sulle prossime edizioni della Champions League. La tv satellitare trasmettere l’evento nel prossimo triennio, dal settembre 2021 sino alla primavera 2024.