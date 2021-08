Trony continua a far sognare gli utenti con il lancio di una campagna promozionale mirata su tanti prodotti in vendita a prezzi economici, sebbene sia ristretta a specifici negozi dislocati sul territorio nazionale, e non sul sito ufficiale.

Come molto spesso accade parlando di Trony, è bene sottolineare che il volantino discusso nell’articolo è disponibile solo ed esclusivamente nei punti di Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Lombardia o nella cittadina di Affi, per tutti gli acquisti effettuati entro la data limite del 25 agosto. E’ anche presente, se interessati, il Tasso Zero, ovvero pagamento rateizzato senza interessi, richiedibile solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Trony: le nuove offerte sono senza precedenti

La campagna promozionale di Trony cerca di assecondare le richieste di tutti gli utenti, garantendo la possibilità di mettere le mani sui top di gamma, senza richiedere in cambio spese troppo onerose. Il volantino coinvolge infatti soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S21 Ultra, disponibile a 1129 euro, passando anche Xiaomi Mi 11, il Vivo X60 Pro, l’ottimo Oppo Find X3 Pro, oppure il galaxy S21, il cui prezzo attuale corrisponde esattamente a 779 euro.

Gli utenti che invece vorranno scegliere un prodotto da meno di 500 euro, potranno fare affidamento sui vari Vivo V21, Motorola E7i Power, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10S o anche modelli di altri brand, ma sempre sulla stessa linea di prezzo.

Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi di aprire il prima possibile le pagine che abbiamo integrato direttamente nel nostro articolo.