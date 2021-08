Le app di Chrome per Android e iOS sono sostanzialmente identiche, com’è lecito aspettarsi, visto che la maggior parte delle novità vengono introdotte praticamente in contemporanea sulle due piattaforme.

Eppure ci sono delle funzioni che arrivano prima su una e poi lentamente, vengono introdotte sull’altra. È il caso dell’elenco di lettura oppure della possibilità di nascondere le schede di navigazione in incognito con l’autenticazione biometrica.

Chrome sta per introdurre una funzione di iOS per Android

Su Chrome per iOS infatti è possibile abilitare la richiesta di sblocco tramite Face ID con un apposito toggle nelle impostazioni, opzione del tutto assente da tutte le versioni del browser disponibili su Android. I tipi di 9To5Google però hanno scovato un nuovo commit sul Gerrit di Chromium che mira proprio a colmare questa lacuna, segno che Google ci sta lavorando su.

Al momento l’impostazione per usare l’impronta digitale (o qualsiasi altro metodo di autenticazione in uso sul dispositivo) non appare disponibile nemmeno su Chrome Canary, nonostante l’apposito flag sia presente. Infatti, al momento, abilitandolo non si materializza un nuovo toggle nelle impostazioni.

Questo vuol dire che il cantiere è appena iniziato e ci vorrà del tempo prima che potremo vedere la funzione all’opera. Se poi volete sapere quando arriverà sul canale stabile, beh, probabilmente è questione di qualche mese. Se tutto dovesse andare bene. Non ci resta che attendere informazioni più precise nelle prossime settimane.