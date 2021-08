I cieli estivi sono sempre degli spettacoli assoluti da guardare, l’assenza totale di nuvole infatti permette di ammirare le stelle che ci circondano e in caso di mancanza di inquinamento luminoso lo spettacolo diventa ancor più clamoroso grazie all’apparsa della nostra galassia, la Via Lattea, visibile solo in condizioni di totale assenza di luce.

Ovviamente davanti ad uno spettacolo del genere può sorgere spontaneo il desiderio di scattarle una foto, pratica non semplice ma neanche impossibile da attuare, perfino con uno smartphone, i sensori attuali infatti sono in grado di captare anche la leggerissima quantità di luce in arrivo dalla costellazione, il segreto è settarli a dovere, scopriamo come fare.

Settare ogni impostazione è la chiave

Ovviamente per fotografare la Via Lattea il segreto è sfruttare la modalità manuale, vediamo come fare: