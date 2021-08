Realme terrà un evento il prossimo 18 agosto durante il quale presenterà per il mercato globale lo smartphone Realme GT Master Edition e il notebook Realme Book.

La “chiamata per tutti i fan Realme”, come scritto dall’azienda su Twitter tramite il profilo ufficiale, riguarda proprio l’evento denominato Realme Fan Fest 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli disponibili.

Realme GT Master e Book quasi in arrivo

Avrebbe potuto nascondersi, Realme, non tanto per generare sorpresa nei confronti di Realme GT Master Edition di cui, essendo ufficiale in Cina, sappiamo già tutto, quanto piuttosto per sorprendere i fan sul debutto mondiale del primo portatile mai prodotto dal brand, il Realme Book, appunto.

Ad ogni modo per i fan è meglio così: adesso è chiaro cosa l’azienda presenterà qualche giorno dopo Ferragosto, ed anche se il notebook, a differenza dello smartphone, è ancora coperto da un velo, nelle scorse settimane le indiscrezioni ci hanno fornito un ritratto di come potrebbe essere, sia esteticamente sia sul fronte delle caratteristiche tecniche.

Entrambi i dispositivi sono frutto dell’estro dello stimato designer giapponese Naoto Fukusawa. Realme sta vivendo un momento d’oro, tra una crescita in tre anni che ha dell’incredibile e la recente ufficializzazione del sistema di ricarica wireless magnetica MagDart, non un’esclusiva assoluta perché ispirato al MagSafe di Apple ma una “prima” di valore per il mondo Android. Non ci resta che attendere ancora pochi giorni per scoprirli con i nostri occhi.